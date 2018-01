La Playmate Sara Underwood était à Marrakech (photos)

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la playmate n’est pas passée inaperçue dans la ville ocre avec ses tenues sexy. Sur son compte instagram, le mannequin a offert à ses 8 millions de followers un avant-goût de son escapade au Maroc. Des vidéos suggestives aux poses torrides qui n’ont pas laissé ses admirateurs de marbre. On vous donne un petit aperçu…

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK