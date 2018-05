La chanson qui rend hommage au capitaine des Lions (VIDEO)

Après que Hatim Ammor a rendu hommage aux Lions de l’Atlas à travers sa chanson « Viva Morocco! », c’est au tour d’un groupe de jeunes rappeurs marocains de rendre hommage au capitaine du onze national, Mehdi Benatia.

« Oh Benatia! », chanson inspirée par la fameuse mélodie « Bella Ciao » de la série « La Casa de Papel », vient rappeler le parcours de Mehdi Benatia.

« Défenseur et fier de l’être, oui .. Je suis l’un des plus robustes, oui … Je me suis imposé pour devenir l’un des piliers de la Juventus, un Lion redoutable, un lion de l’atlas. Fils d’immigré, je représente une Nation, mon peuple est derrière et j’en suis le porte- drapeau, oui le dernier rempart ou le dernier bastion … » !

Ecoutez-cette chanson!