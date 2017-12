Tous les jours, nous rencontrons des personnes qui nous laissent totalement indifférents. Et un beau jour, nous rencontrons celle ou celui qui change à jamais notre vie.

Une rencontre qui est le fruit d’un pur et heureux hasard a fait en sorte de réunir deux âmes-soeurs de deux continents différents, un marocain et une malaisienne! Voici leur histoire.

En 2015, Badr Kebdani était en vacances à Singapour et en Malaisie. Dans ce deuxième pays, il a rencontré sa future épouse malaisienne, Aiffa Syakirin Abd Majid, qui travaillait comme chauffeur pour l’application GrabTaxi.

Aiffa se décrit comme une « personne amicale et extravertie ». Elle travaillait comme nounou et conductrice à temps partiel et, comme l’a decidé le destin, son passager était Badr avec qui elle a bavardé jusqu’à l’aéroport. Profitant de la conversation, les deux jeunes gens ont échangé leurs coordonnées.

Au moment où Badr est rentré au Maroc , leur correspondance a continué et le couple utilisait WhatsApp, Skype et Messenger pour communiquer régulièrement pendant un an. Ceci, avant que leurs conversations amicales ne se transforment en une relation romantique à distance.

Après avoir maintenu la relation pendant une autre année, Badra a profité d’un congé pour retourner en Malaisie où il a déclaré sa flamme à la jeune Malaisienne et demandé sa main.

« Mon mari m’aime pour ce que je suis, pas pour mon apparence physique. Je ne suis jamais gênée par mon poids avec lui. Il aime ma personnalité joyeuse, honnête et aimante. Le fait qu’il vienne ici pour demander ma main et rencontrer mes parents et toute ma famille m’a énormement touchée « , a déclaré Aiffa à un site malaisien Coconuts.

Le mariage a eu lieu le week-end dernier et les photos de mariage sont devenues virales. Elles ont reçu près de 12.000 likes sur Instagram. Beaucoup d’internautes ont été touchés par leur belle histoire d’amour.Felicicitations aux jeunes et beaux mariés qu’est ce jeune et beau couple maroco-malaisien !

Chaimaa Habab

