Ibtissam Tiskat répond aux rumeurs de fiançailles avec Saad Lamjarred

La chanteuse Ibtissam Tiskat est enfin sortie de son silence concernant ses supposées fiançailles avec le chanteur marocain accusé de viol, Saad Lamjarred.

Dans une interview accordée au magazine Lalla Fatima, Ibtissam Tiskat a déclaré avoir été surprise en voyant cette rumeur circuler. Elle a précisé que « toutes les informations qui ont été publiées à propos des fiançailles avec Saad Lamjarred sont fausses et sans fondements ».

Par ailleurs, Ibtissam a affirmé qu’un lien très fort de fraternité et d’amitié, l’uni à Saad Lamjarred. Pour rappel, le chanteur est toujours en France et n’a pas été fixé sur son sort, suite à l’accusation de viol, pour laquelle il est poursuivit depuis plus d’un an.

S.L