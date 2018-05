Gad Elmaleh s’excuse après un tweet polémique (VIDEO)

La polémique du sketch « Les Chinois », est toujours d’actualité. Le sketch a été rediffusé à la télévision et juste avant, l’humoriste a écrit sur Twitter: « trop hâte de revoir Les Chinois avec Kev Adams et Gad Elmaleh sur W9 mardi soir!!! ». Un tweet qui provoqué une vague de critiques sur les réseaux sociaux.

Interrogé par Cyril Hanouna, Gad Elmaleh a déclaré: « il y a un énorme malentendu sur ce qu’on a voulu faire dans ce sketch…Il s’appuie volontairement sur des clichés sans malice ni intention de blesser une communauté. On ridiculise les clichés, c’est presque un sketch sur un sketch sur les Asiatiques…me faire traiter de raciste m’a choqué ».

Sur tweeter, Gad avait également lancé: « merci Louise Chen pour ton soutien, rendez-vous sur W9 demain soir pour revoir Les Chinois avec Kev Adams dans Tout est possible ». Une sorte de réponse à une tribune où il était critiqué.

Gad admet avoir fait une erreur en répondant à ses détracteurs: « J’aurais dû privilégier le dialogue avec elle plutôt que d’être dans le ressentiment. Mais quand je lis la tribune qu’elle a faite où je me fais traiter de raciste, c’est épidermique, cela me rend fou. Je peux vous en parler du racisme et de ce que je subis depuis des années. Me faire traiter de raciste, parce quelqu’un d’une autre communauté en plus, c’est un vrai problème. Alors j’ai fait sale gosse en écrivant ces tweets et je n’aurais pas dû faire ça. Pardon Louise d’avoir été maladroit parce que je n’avais pas envie de la blesser ».