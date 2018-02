Gad Elmaleh a eu mal pour son sosie (VIDEO)

« J’ai rien dit mais franchement ça fait mal », a écrit Gad. Ce qui a provoqué un nouveau déferlement de commentaires. Plus de 26.000 retweets et plus de 27.000 « j’aime » sur Twitter! Sacré Gad!

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK