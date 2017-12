French Montana: « Nous avons un roi légendaire! » (VIDEO)

Après son clip « Unforgettable » réalisé en Ouganda, le rappeur d’origine marocaine est venu en aide à de nombreuses femmes et enfants dans le pays, en leur faisant un don de plus de 100.000 dollars.

Un bel exploit du chanteur qui s’est concrétisé grâce à l’aide de nombreuses stars et personnalités qui ont contribué financièrement et en médiatisant le projet sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, le chanteur retrace toute cette aventure et les exploits réalisés dans la région.

La vidéo, en moins de deux jours, a fait plus de 500.000 vues et plus de 2000 personnes l’ont commentée. Sur les commentaires, presque tous ont applaudi l’initiative et l’effort du chanteur à vouloir contribuer à l’essor de la région. Un commentaire a poussé le rappeur à répondre car une jeune Marocaine avait écrit: »Aide le Maroc d’abord! ». Ce à quoi French Montana a répondu du tac au tac: »Le Maroc n’a pas besoin d’aide, nous avons un roi légendaire ».

F.R.