Le petit prince du raï fait son grand retour. Après la sortie de sa dernière chanson « Rani », en duo avec le chanteur palestinien Mohamed Assaf, le chanteur a dévoilé jeudi sur le plateau de « Touche pas à mon poste » (TPMP), « All Day All Night », son nouveau titre produit par le hit-maker marocain RedOne.

