Dounia Batma reçoit une lettre du roi Mohammed VI

مرضي الوالدين عمرو ما يخيب …هذا ما أسعدني …هذا ما أفرحني …هذا فخري …هذا نجاحي ..هذا ما جعل عيوني تدمع🎊💥❤️ رسالة من الديوان الملكي من سيدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس رعاه الله وحفظه شخصيا قائد بلدنا أشكرك على هذا التقدير والاهتمام أشكرك على متابعتك لكل الاعمال المغربية المشرفة شكرًا على دعمك فخورة ان كل أعمالي الوطنية تنال استحسانك هذه الرساله وسام سأضعها على صدري مفتخرة بها و هذا اكبر دليل على انني في الطريق الصحيح وشهادة اعتز بها من ملك بلدي الحبيب❤️💥 عملي الوطني #بشارة_خير كان هدية بسيطة لعودة جلالتك الى ارض الوطن تستحق الأكثر فمقامك اعلى بكثير ❤️💥 شكرًا جزيلا لسفير الاغنية المغربية @m_al3nzi_80 على هذا الاهتمام وعلى اختياره لي شكرًا صديقي ويشرفني التعامل معك ❤️ شكرًا لزوجي ورفيق دربي @alturkproductions شكرًا لكل الطاقم وكل الفنانين والاعلاميين الذين شاركو في هذا العمل الذي يعبر عن فرحتنا بملكنا وبعودته شكرًا لكم جميعا ❤️💥 #بشارة_خير شكرًا لفريق العمل @alturkproductions @m_al3nzi_80 @diriredouane @jalal_hamdaoui @faicalhlimi @leilahadioui @allalirachid @zinebsberrich @youssefbahar رسالة جعلتني افتخر بنفسي كثيرا وأتمنى ان أكون دائما عند حسن ظنكم والاسرة العلوية الشريفة بأكملها ادام الله عليكم الصحة و السلامة احبكم والله ينصر سيدنا❤️💥#ان_ينصركم_الله_فلا_غالب_لكم #محبة_الاسرة_العلوية_الشريفة#الله_الوطن_الملك #الاسرة_العلوية_الشريفة #عاش_المغرب_ملكا_و_شعبا #عاشت_بلادي #المغرب_مغربنا #بشارة_خير #سفيرة_القفطان_المغربي #دنيا_بطمه

