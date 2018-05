Dounia Batma, Mariam Said, Latifa Raâfat…elles boycottent aussi!

A post shared by Najat Aatabou – نجاة اعتابو (@najataatabou1) on Apr 26, 2018 at 7:58am PDT

Quant à la chanteuse Saida Fikri, elle a préféré exprimer son soutien à cette campagne de boycott à travers le partage d’une photo sur son compte Facebook accompagnée d’un petit message: « Notre meilleure solution, c’est de revenir à l’ancienne tradition quand le vendeur de lait venait frapper à nos portes chaque matin et nous servait du lait frais venant directement de nos agriculteurs et éleveurs de bovins. Voilà, « tsala laklam! ».

Parmi ces artistes, on retrouve Latifa Raâfat, Dounia Batma, Mariam Said, Doc Samad, Saida Fikri, Jamila, Najat Atabou, Ihab Amir, Younes Boulmani, entre autres people.

Concernant la campagne de boycott de certains produits sous le slogan de « Mou9ati3oune », qui secoue la Toile, plusieurs artistes marocains ont réagi sur les réseaux sociaux. Et ce, afin d’affirmer leur participation et leur soutien total à cette campagne de boycott.