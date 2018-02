Les coulisses du fameux anniversaire de Neymar (VIDEO)

Dj Snack a tweeté « Happy Birthday King Neymar ». Par ailleurs, le PSG a non seulement souhaité un joyeux anniversaire à son attaquant à travers un tweet, mais aussi illuminé plusieurs bâtiments de la Ville lumière où on voit apparaitre le visage de Neymar accompagné du message «Feliz anniversario#ney26 », sur le toit de l’hôtel de ville, sur le Drugstore Publicis des Champs-Elysées ou encore au Parc des Princes. Un anniversaire assez critiqué par les médias français, qui n’ont pas compris qu’un joueur de haut niveau puisse s’exposer à des risques pareils…

Parmi les invités, on retrouve Ronaldo, Dj Snack, Eric Judor et l’ensemble des joueurs du PSG, en costume Hugo Boss. Quelques adversaires directs de Neymar en ligue 1 étaient aussi présents: le Lillois Thiago Maia et le Marseillais Luiz Gustavo, entre autres célébrités.