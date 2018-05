Caméra Show: la boîte de prod répond aux accusations de plagiat (VIDEO)

Dans une déclaration à Le Site Info, Amina Raissi, productrice de la caméra cachée a affirmé que la société de production « a acheté l’idée de quelques épisodes et non pas volé, comme cela a été dit sur les réseaux sociaux ». Elle a également insisté sur le fait que Videorama est une boite de production qui a trente ans d’existence, ayant produit plusieurs émissions qui ont eu un grand succès comme « Jazzirat al Kanz » (L’île aux trésors).

