Boycott: Latifa Raafat réagit aux propos d’El Othmani

#بنت الشعب. احتراماتي آسي العثماني بعض ايام قليله انعتمونا وسميتمونا بكل ما للذه وطاب من الاوصاف وانت قلت مجهولين فكيف تعتدر وتطلب طي الصفحه لؤناس مجهولون هل تخاطب اشباح ؟؟،معالي الوزير الاعتراف بالخطء فضيله والاعتدار واجب وها انت تقدم الاعتدار وتنبه وزراء حكومتك بعدم السب والقدف للشعب .وانا ااكد لك ان هادا الشعب جد مسالم وقام بمقاطعه وحمله جد سلميه وحضاريه ويشهد على هادا العالم بأسره .لكن جاء وقت التنفيد وهو مراجعة حساباتكم لاسعاد هاد الشعب ودلك بتنزيل اسعار المواد اللازمه وايقاف هادا الغلاء.لانكم تخاطبون شعب مغربي حر لن يتنازل عل. اشياء وعدتموهم بها ايام الاتخبات حتى تصلوا لهاده المناصب. # ومقاطعون #بنت الشعب

A post shared by Latifa Raafat (@raafatlatifa) on May 15, 2018 at 12:32pm PDT