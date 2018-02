Bonne nouvelle pour les fans d’Imane El Bani et Murat Yildirim

Aperçus à Istanbul, Imane El Bani et Murat Yildirim semblent cacher une bonne nouvelle… Depuis quelques jours, de nombreuses photos circulent sur les réseaux sociaux montrant clairement les deux amoureux à la sortie de l’hôpital américain situé dans un quartier chic de la ville d’Istanbul, ce qui laisse penser que le couple va accueillir son premier bébé !

Sur les photos, on peut remarquer une légère prise de poids de l’ancienne Miss marocaine. Mais les futurs parents préfèrent rester discrets et ne dévoiler aucune information sur la grossesse d’Imane lors des interviews accordées aux journalistes.

Imane El Bani et Murat Yildirim se sont mariés il y a plus d’un an, faisant craquer la toile et provoquant de nombreuses réactions dans la presse turque. En effet, le couple maroco-turc a marqué les médias et ses fans par la célébration de deux grands mariages dans les règles des traditions marocaines et turques.

S.E.