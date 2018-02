Bent Stati s’excuse et assume avoir terni la réputation de son père (VIDEO)

Il aura fallu attendre que le courroux des fans s’estompe pour qu’ Ilham El Arbaoui, alias « Ily » ou « Bent Stati » marque un nouveau départ, assume ses responsabilités et présente des excuses à son père Abdelaziz Stati, le chanteur chaâbi populaire.

A l’occasion d’une interview accordée à Le Site info, Ily, comme elle préfère qu’on l’appelle, a donc profité de cette interview pour réagir en présentant purement et simplement des excuses à ses abonnés et, surtout à son père. Elle a même utilisé un proverbe du cru qui en dit long sur ses regrets, voire son son remords et repentir, et dont voici la traduction littérale: « Quand la viande putréfie, ce sont ses propriétaires qui s’en occupent! ».

« Je regrette tout ce que j’avais fait. J’ai terni la réputation de mon père et j’espère qu’il me pardonnera un jour. Surtout quand il me verra en train d’évoluer, dans le domaine du showbiz et dans mon parcours scolaire », a déclaré Ily.

A rappeler que des clips postés ces deux dernières années, montraient mademoiselle Stati dans des situations pour le moins provocatrices. Elle y « roule des joints », boit et profère des propos orduriers, en compagnie de rappeurs marocains.

Chaimaa Habab