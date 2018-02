Bassma Boussel attaquée par les fans de Hamza Labied

A post shared by Bassma Boussel (@bassmaboussel) on Feb 3, 2018 at 3:51pm PST

Pour rappel, le Marocain Hamza Lebeyed a remporté le titre de « The Voice Kids » dans sa deuxième édition, après avoir passé toutes les étapes de la compétition avec beaucoup de succès malgré son jeune âge (10ans), et a réussi à gagner le cœur des électeurs et les membres du Jury qui ont exprimé leur admiration pour sa voix.

D’autre part, la sœur de Hamza Labied a pris la défense de Bassma Boussel, dans un commentaire sur Instagram, affirmant que celle-ci pensait que Hamza était Libanais et non Marocain. Elle a même juré cela sur la vie de ses enfants!

Le public marocain a lancé une attaque sévère à l’encontre de la Marocaine Bassma Boussel, l’épouse de Tamer Hosni. Elle est accusée d’avoir négligé le candidat Marocain Hamza Labied, et d’avoir soutenu l’équipe de son mari dans la finale de « The Voice Kids ».