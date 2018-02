Véhicule de dépannage: Stop à la Hogra!

Nous sommes nombreux à avoir subi cette « agression » et « injustice » en sortant et en trouvant notre voiture emportée par la police pour des raisons de « sécurité routière ».

Mon expérience en ce dimanche 4 février 2018 est autrement plus amère, plus révoltante et plus terrible que ça!

J’étais à Mohammedia, dans ma voiture avec mon neveu qui a à peine 6 ans. J’ai garé ma voiture le temps d’aller faire rapidement un retrait au guichet automatique. Il était un peu plus de 11h00 et je m’étais garée à côté d’une agence bancaire située au boulevard Al Mouqawama. Je me suis garée dans l’espace réservé aux convoyeurs de fonds puisque l’agence est fermée le dimanche.

Le temps de traverser et de faire le retrait (pas plus de 2 minutes), notre honorable police est venue récupérer à la hâte la voiture avec mon neveu dedans ! Me voyant courir pour arrêter cette « mascarade », l’agent a dépêché le conducteur de la dépanneuse pour que je ne puisse pas les arrêter. Affolée, j’ai commencé à faire signe aux automobilistes de passage pour les rattraper. Et heureusement qu’un monsieur s’était arrêté pour m’aider. Nous avons alors fait une course poursuite avec la dépanneuse sur plus de 3 kilomètres. Finalement, la dépanneuse s’est enfin arrêtée en plein Douar. Voyant ma détresse et mon état de panique, quelques habitants se sont regroupés autour de moi. Et vous voulez connaître la réponse de l’agent de police? « Je ferme l’œil sur la verbalisation ». Quel élan incroyable de générosité face à moi, la citoyenne de seconde zone, coupable de l’infraction du siècle !!!

En cet instant précis, j’ai senti toute la haine du monde, toute l’impuissance qu’un être humain peut ressentir et une colère et une rage au-delà de tout ce qu’on peut imaginer. Cela m’est arrivée à moi, mais ça aurait pu arriver à n’importe qui.

Faites circulez et partagez pour dire: « BARAKA MEN L7OGRA ».

N.R.F.