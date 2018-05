Nouveau maillot des Lions de l’Atlas: les internautes réagissent

Pour rappel, le nouveau maillot a été présenté ce vendredi par l’ex-international marocain Aziz Bouderbala dans l’une des boutiques Adidas de Casablanca. Il s’agit du maillot « Third », le domicile et extérieur n’ayant pas encore été dévoilés.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK