Mondial 2018: la Toile en ébullition à cause de « la Malhama de la honte »

La Malhama d’«Abtal Al Watan», chanson dédiée aux Lions de l’Atlas pour leur participation à la Coupe du monde en Russie et produite par l’acteur Saïd Naciri est un coup totalement raté. Et ce ne sont pas les internautes qui diront le contraire, qualifiant ses paroles, sa composition et son clip de « nullissimes ».

