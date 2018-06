Maroc Vs Portugal: que va prédire Achille le chat?

Rappelons que les Lions de l’Atlas se sont inclinés 1-0 face à l’Iran dans les arrêts de jeu sur un but contre son camp de Bouhaddouz. Le mercredi 20 juin, ils affronteront le Portugal à Moscou et enfin l’Espagne le lundi 25 juin à Kaliningrad. Les coéquipiers de Mehdi Benatia n’ont pas d’autre choix que de créer une grande surprise face au Portugal pour espérer continuer l’aventure.

Le félin a donc vu juste pour de nombreux matchs… et c’est pour cela que sont pronostic est très attendu par les supporters marocains qui s’amusent a faire l’expérience avec d’autres chats. Il ne reste plus qu’à attendre le verdit d’Achille avant mercredi 20 juin.

Concernant son pronostic pour la seconde rencontre des Lions de l’Atlas en Russie, Achille n’a pas encore fait son choix. Et des vidéos truquées circulent sur la toile où on peut le voir choisir un gamelle du côté du drapeau du Maroc!

Le chat blanc et sourd, nommé Achille, est le « devin » ou « pronostiqueur officiel » de la Coupe du monde en Russie. Il prédit les scores avant chaque match et avait vu juste quant à la victoire de l’Iran face au Maroc. Il avait également annoncé que la Russie allait battre l’Arabie saoudite.