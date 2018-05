Maroc: « Baghintzewej », une téléréalité s’attire les foudres de la toile (vidéo)

Les commentaires n’ont d’ailleurs pas tardé à descendre l’émission, accusant Nestlé d’avoir ouvertement humilié la gent féminine en montrant que le mariage était son seul objectif dans la vie. «Vous nous faites honte avec votre vision de la femme marocaine, du couple… Vous devriez avoir honte de produire ce genre de travail. Les femmes se battent tous les jours pour leur émancipation et vous, vous la réduisez à «elle veut se marier, sait-elle préparer un gâteau ?». C’est un contenu dégradant et misogyne», a écrit un internaute.

Dès sa mise en ligne le 22 avril, le premier prime a été très critiqué. Et pour cause: sur instructions de la future belle-mère, les candidates devaient préparer des desserts avec Nestlé, que «Sidi» Anas goûtera par la suite pour éliminer celle dont la recette n’a pas convaincu.