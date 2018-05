La blessure de Mohamed Salah fait réagir Twitter (Real-Liverpool)

Après sa sortie sur blessure ce samedi en finale de la Champions League, Mohamed Salah pourrait bien manquer la Coupe du monde en Russie avec l’Egypte. C’est en tout cas ce qu’affirme la BBC et des médias britanniques. Si le choc avec Sergio Ramos n’a pas fait rire les Egyptiens et les fans de Liverpool, la toile s’en est donnée à coeur joie.

Oh Mohamed, oh Mohamed, pas ça pas ça, pas ça Mohamed ! Oh non pas ça, pas aujourd’hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait ! Aille aille aille #RMALIV

— Jean Neymar (@JeanNey32142314) May 26, 2018