Centrale Danone: malgré les excuses, la Toile ne décolère pas

Les excuses de Centrale Danone adressées ce 2 mai aux Marocains n’étaient pas suffisantes pour calmer la colère de la Toile. Quelques minutes après la diffusion du communiqué de l’entreprise, visée par la campagne de boycott, les internautes ont lancé le hashtag « On ne veut pas d’excuses, on exige la baisse des prix ».

