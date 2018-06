Photo de Hadioui avec Renard: voici où elle a été prise (VIDEO)

Une photo postée sur les réseaux sociaux par l’actrice marocaine Leila Hadioui a été très commentée ce mardi. « Que fait Hadioui avec Hervé Renard? Pourquoi a-t-elle le droit d’approcher les Lions de l’Atlas? »… Autant de questions que se sont posés les internautes et qui ont provoqué une petite polémique. « No comment. On fera le bilan après le match de demain », a lancé le commentateur sportif Amine Birouk, sur sa page Facebook.

