Voici les pays qui fêtent Aïd Al Fitr vendredi 15 juin

Même son de cloche pour le Conseil européen pour la fatwa et la recherche qui se base d’habitude sur les calculs astronomiques pour annoncer le début des mois lunaires, affirmant également que le 1 er chaoual sera fêté vendredi. En France, l’annonce officielle n’a pas encore eu lieu. Même chose pour le Maroc et l’Arabie saoudite. Au Maroc, l’observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Chaoual aura lieu le jeudi 29 Ramadan béni 1439 de l’hégire, correspondant au 14 juin 2018, a indiqué mercredi le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK