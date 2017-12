Une scène atroce et inhumaine: à coups de bâtons et de menaces, des hommes poussent de jeunes migrants à se donner des gifles. La vidéo a été mise en ligne mardi 19 décembre et, en l’espace de quelques heure, a fait 300.000 vues. Les critiques ont inondé la toile…

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK