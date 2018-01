Une musulmane rejoint la liste des rivales de Poutine pour les élections de 2018

Cette candidate de 46 ans, rédactrice en chef du plus grand holding médiatique islamique en Russie, est également épouse et conseillère du mufti russe Ahmed Abdullayev. Ayna Hamzatova est la dernière à présenter sa candidature. Ce poste n’a jamais été occupé par un candidat musulman.

La liste croissante des femmes candidates aux présidentielles russes a reçu un nouveau renfort. Une concurrence inattendue pour Poutine: Ayna Hamzatova, une musulmane qui rejoint la liste des rivales féminines de Poutine et entre dans la course à la présidence pour les élections de 2018.