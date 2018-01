Une Marocaine sauvagement agressée par des ados à New York (VIDEO)

Selon CBS New York , l’attaque a eu lieu au restaurant Panera où la victime a été qualifiée de « terroriste » par les jeunes filles. Cette agression se serait déclenchée lorsque la victime a demandé au groupe de filles de faire « moins de bruit ». Embarrassées, ces dernières l’auraient battue, lui assénant des coups de pieds et des coups de poing avant de lui cracher dessus. Elles lui ont également demander de retourner dans son pays.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK