Une journaliste algérienne clashe Bouteflika (VIDEO)

Excédée par l’embargo imposé aux défenseurs des droits de l’homme et aux voix dissidentes dans son pays, une journaliste algérienne a dénoncé, dans une vidéo enregistrée au studio du Parlement européen à Bruxelles, les dérives du régime algérien et appelé à un renouveau politique en Algérie.

Dans cette vidéo postée sur les réseaux sociaux et qui a fait le tour des rédactions européennes, l’ancienne correspondante de la chaine publique algérienne «ENTV» à Bruxelles, Lila Haddad, qui a payé les frais de ses opinions politiques et s’est vue licenciée pour «incivisme» et «comportement bipolaire», récuse une prise d’otage du pays par les «barons du régime».

Lila Haddad s’en est prise à Abdelaziz Bouteflika qui, selon elle, «n’est plus qu’un amas de chair exposé au monde, en dépit du mépris de toute une nation» et son frère et conseiller spécial Said Bouteflika qu’elle accuse de s’être «arrogé le droit de disposer» de lui.

«La dignité de tout un peuple est bafouée. Les Algériens sont devenus l’objet de risée du monde. Leur dignité a succombé à leur propre humanité pour ne former qu’une montagne de honte», a affirmé la journaliste algérienne visiblement peinée par la situation politique et économique dans son pays.

Rattrapées par cette vidéo enregistrée au temple de la démocratie européenne et de la liberté d’expression, les autorités algériennes se sont précipitées pour rendre public un communiqué dans lequel ils traitent de tous les noms la journaliste.

Le communiqué de l’ambassade algérienne à Bruxelles relayé par l’APS parle de «détournement frauduleux et inacceptable» de symboles de l’Union européenne (UE) et du siège du Parlement européen pour «attenter à l’honneur et à la dignité des institutions» algériennes”.

Par ce geste hautement risqué, la journaliste algérienne, accusée par l’ambassade de son pays de «subversion» et de «sédition», a, tout comme ses confrères en Algérie sous les verrous, levé aujourd’hui une partie du voile sur la réalité que le régime algérien veut cacher au monde.

