Un policier espagnol a tiré plus de 14 fois sur un Marocain (VIDEO)

Ce mardi 23 janvier, la justice espagnole a ouvert l’audience concernant l’assassinat d’un Marocain par un policier espagnol.

L’agent a tiré plus de 14 fois sur sa victime, un marocain de 39 ans, installé à Toledo depuis plus de 10 ans. Les faits se sont déroulés le 25 avril 2016, lorsque Angel Luis V.J, agent de police a provoqué un accident en percutant la voiture du défunt.

Comme le précise le rapport du ministère public, la victime est sortie de son véhicule pour demander de l’aide. C’est à ce moment là que le policier s’est mis à sa poursuite et a tiré plus de 14 fois, le touchant 6 fois. « Quand le blessé s’est effondré au sol, il s’est approché à un mètre et demi et a tiré de nouveau lui portant un coup à la tête, qui a provoqué la mort instantanée ».

L’avocat du mis en cause, lors de cette audience, a demandé des circonstances atténuantes, car le policier était « en pleine dépression » en plus d’avoir consommé du haschisch. La demande a été refusée car pour le juge « un joint ne peut provoquer un délire psychotique », avant d’ajouter que « nous n’avons aucun doute, il savait exactement ce qu’il faisait ». Le coupable risque une peine allant jusqu’à 23 ans de prison ferme.

Faiza Rhoul