TVA, allocations, avantages sociaux…les nouvelles mesures de l’Arabie saoudite

Dans le but d’alléger l’impact des réformes économiques sur les foyers saoudiens, le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud a décidé dans un décret de doter le personnel militaire et les fonctionnaires d’une allocation de 1.000 riyals (environ 222 EUR), indique un communiqué officiel, relayé par l’agence de presse SPA.

