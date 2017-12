Tunisie Vs Emirats Arabes Unis: une affaire de discrimination contre les femmes

Selon Businessnews , les derniers développements « suite à la décision des EAU d’interdire aux citoyennes du Pays du Jasmin de voyager à destination et en provenance des Emirats Arabes Unis, ont été au cœur d’une réunion qui s’est déroulée, ce lundi, entre le président de la République, Béji Caïd Essebsi et le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui ».

Cependant, face à cette indignation, la Tunisie a annoncé dès dimanche soir que tous les vols opérés par la compagnie Emirates ont été suspendus. Par ailleurs, le ministère du Transport a décidé la formation d’une cellule de crise commune, composée de représentants des ministères des Affaires étrangères et de l’Intérieur, ainsi que de l’Office de l’aviation civile et des aéroports et de la compagnie Emirates Airline. Laquelle cellule est destinée à faire face à la mesure de suspension de la ligne aérienne reliant Tunis à Dubai desservie par Emirates Airline, précise le site local Tunisie Numérique .

Une telle interdiction, visant strictement les femmes, a bien évidemment suscité l’indignation sur réseaux sociaux et des médias locaux, dénonçant une discrimination et une vraie humiliation car aucune explications n’a été donnée aux passagères. Les premières explications apportées se référaient à des « mesures sécuritaires.