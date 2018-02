Tariq Ramadan: ce que dit l’expertise médicale sur sa santé

Une source proche du dossier a révélé ce lundi que l’état de santé de Tariq Ramadan est « compatible avec son maintien en détention », rapportent des médias français.

Tariq Ramadan était en détention provisoire pour viols et avait été hospitalisé vendredi soir, à cause d’une sclérose en plaques.

Pour rappel, jeudi dernier, la cour d’appel de Paris, chargée d’examiner le recours qu’il a formé contre son placement en détention provisoire, avait ordonné une expertise médicale judiciaire et renvoyé sa décision à jeudi prochain.

L’islamologue et universitaire suisse, 55 ans, avait été inculpé de viol et viol sur personne vulnérable et immédiatement incarcéré dans la prison de Fleury-Mérogis, près de Paris. Un juge des libertés et de la détention (JLD) avait finalement ordonné, mardi dernier, son placement en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet de Paris.

Les avocats de l’universitaire avaient pointé des problèmes de procédure qui auraient porté préjudice à Tariq Ramadan, réclamant à la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, la saisine de l’Inspection générale de la justice (IGJ).