Tarik Ramadan: une ex-maîtresse d’origine marocaine témoigne (VIDEO)

«C’est un peu le concept du prêtre pédophile. Il se présente comme celui qui va te guider. Pourtant, je peux vous assurer que Tarik Ramadan ne croit en rien, même pas en Dieu. Je ne l’ai jamais vu prier et il ne parle de Dieu que lorsqu’il cherche à manipuler», a-t-elle confié en qualifiant son ex-amant de menteur et de prédateur.

Elle a ajouté qu’elle a découvert un homme qui n’est pas du tout ce qu’il prétendait être. «Il a l’art de dire mais n’a pas l’art de faire», s’est désolée Majda, ajoutant que l’éthique du perspnnage, sa morale et sa foi étaient réservées à la caméra. Elle a d’ailleurs rappelé la Sourate «Les Hypocrites» et assuré que les propos divins de cet extrait du Saint Coran correspondaient parfaitement au cas de Tarik Ramadan.

Celui qui, selon elle, se présente en tant que personne «islamiquement» active s’affichait sur les réseaux sociaux comme étant marié. «Quand on a commencé à se fréquenter, il m’a assuré qu’il était divorcé devant Dieu.Et moi, je le croyais. Finalement, je me suis attachée à une personne qui n’existait pas….La désillusion était immense», a-t-elle regretté.