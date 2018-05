Qui est le « Spiderman » qui a sauvé un enfant à Paris? (VIDEO)

Mamoudou Gassama s’est confié à BFMTV. « On est venus ici pour regarder le match au (restaurant) grec. J’ai vu beaucoup de monde en train de crier, les voitures qui klaxonnaient. Je suis sorti, j’ai regardé l’enfant qui allait tomber du balcon », a-t-il affirmé. « Je suis sorti, j’ai couru pour regarder les solutions pour le sauver. J’ai réussi à attraper le balcon, je suis monté comme ça et Dieu merci, je l’ai sauvé », a-t-il ajouté.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK