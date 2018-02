Qui est la franco-tunisienne rencontrée par Macron? (VIDEO)

Mercredi dernier, Maha Issaoui faisait partie de la délégation qui accompagnait Macron en Tunisie. Et son rôle était de rapporter les informations sur place via les réseaux sociaux. « Ce n’est pas la première fois qu’elle rencontre un homme politique. En 2011, en Tunisie, elle avait discuté avec Alain Juppé, alors ministre des Affaires étrangères », indique La Montagne . Et ce n’est pas tout. La jeune femme a travaillé par la fondation L’Oréal afin de promouvoir « l’éducation des filles dans le monde », comme l’indique 6médias.

