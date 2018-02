Prison ferme pour le policier espagnol qui a tué un Marocain

Pour rappel, l’agent a tiré plus de 14 fois sur sa victime, un marocain de 39 ans, installé à Toledo depuis plus de 10 ans. Les faits se sont déroulés le 25 avril 2016, lorsque Angel Luis V.J, agent de police a provoqué un accident en percutant la voiture du défunt.

