Prise d’otages à Paris (VIDEO)

Un homme a déclaré à la police « être armé et retenir au moins deux personnes », a précisé une source policière à l’AFP. On apprend également que « la situation était très confuse ». Les policiers de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de Paris sont actuellement sur place.

