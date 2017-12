D’après la presse algérienne, les voyageurs, face à l’absence d’explications et au « mépris du personnel » de l’aéroport, ont dû attendre plus de 24h à l’aéroport en compagnie d’un personnel méprisant qui refuse de leur fournir des explications concernant ce retard. Ils ont ainsi décidé de bloquer un autre avion de la compagnie, en guise de protestation. «Les passagers empêcheront le décollage du vol tant qu’Air Algérie refuse de leur envoyer un autre avion», confie ALG 24. La même source ajoute que certains passagers ont raté l’enterrement de leurs proches à Alger à cause de cet incident.

C’était la pagaille à l’aéroport international de Paris Charles de Gaules. Et pour cause, un avion de la compagnie Air Algérie qui devait transporter des dizaines d’Algériens de Paris à Alger était immobilisé le 19 décembre.