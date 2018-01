Clap de fin pour l’affaire de l’ancien policier Hicham Mellouli. Accusé de viol, de séquestration et de coups et blessures, il a été condamné par la Cour d’appel de Rabat.

