Palestine: Mahmoud Abbas reconduit à la tête de l’OLP

La réunion du parlement de l’OLP, qui représente les habitants des territoires palestiniens et de la diaspora, ne s’est plus régulièrement tenue depuis 20 ans, sauf une seule fois d’urgence en 2009 à Ramallah.

La réunion du CNP, entamée lundi, avait pour objectifs de discuter d’une stratégie à mettre en œuvre à la lumière de la décision américaine de reconnaitre Al Qods occupée en tant que capitale d’Israël et d’y transférer l’ambassade des États-Unis et d’examiner la situation interne en Palestine.