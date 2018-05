Nouvelles images de Bouteflika à la télévision algérienne (VIDEO)

Alors que les apparitions du président algérien se font de plus en plus rares ces dernières, années à cause de son état de santé critique, Abdelaziz Bouteflika a procédé, en fauteuil roulant ce mardi 15 avril, à une visite d’inspection à la grande mosquée d’Alger pour s’enquérir de l’avancement des travaux. Selon la chaine Algérienne « Al Jazaer », l’ouverture de la mosquée au public est prévue pour la fin de cette année.

