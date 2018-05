Mondial 2026: après les menaces, Trump lance un message à l’Afrique

« J’espère que tous les pays africains et les pays à travers le monde soutiendront notre candidature (pour le Mondial) avec le Canada et le Mexique ».

Les Etats-Unis souhaitent « être le premier partenaire économique du africain et dans le monde », a d’abord lancé Trump lors d’une conférence de presse avec le président nigérian. « Vous voyez ce qui arrive en matière de commerce des Etats-Unis. On nous respecte de nouveau », a affirmé le milliardaire avant d’enchainer:

Après avoir menacé les pays qui ne soutiendraient pas la candidature américano-canado-mexicaine pour le Mondial 2026, Donald Trump persiste et signe. Le président américain a ainsi appelé le Nigéria et l’Afrique toute entière à le soutenir.