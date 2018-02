Les détails de l’affaire du « pétomane » et des Marocains du vol Transavia

Le pilote a finalement décidé d’atterrir à Vienne en Autriche et d’appeler la police. Les deux hommes et deux autres femmes, également d’origine marocaine, ont été arrêtés.

« S’avérant menaçant dans l’avion, c’est bien les deux hommes, assure le journal local, qui ont reçu un avertissement du pilote de l’appareil, et non le pétomane », ajoute France Soir qui affirme qu’il n’y a pas eu de bagarres, contrairement à ce que la presse hollandaise avait indiqué.