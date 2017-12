C’est l’un des hommes les plus riches de la planète et l’un des plus influents. Richard Branson est surtout connu comme étant l’ex-propriétaire de Virgin Megastrore.

Sur le site de Virgin, Richard parle de sa dernière petite escapade au Maroc. Il dit: « J’ai été frappé par la particularité du pays durant les mois d’hiver ». Avant d’ajouter que » chaque jour que j’ai passé ici ressemble à une journée d’été en Grande-Bretagne et la plupart des jours sont comme ça. Même en plein hiver! »

Le millionnaire anglais est tombé amoureux du Maroc et, pour assurer ces nombreuses visites au Royaume, il a décidé d’acheter un somptueux hôtel, le Kasbah Tamadot, situé à 43 kilomètres de Marrakech.

L’hôtel dispose de 28 chambres, chacune d’un style différent, et de dix tentes amazighes de luxe, dont certaines ont des piscines privées. Toutes les chambres sont décorées individuellement avec des meubles marocains traditionnels et des antiquités, ainsi que des objets de la collection de Luciano Tempo, l’ancien propriétaire de la Kasbah Tamado. Il y a également deux courts de tennis et une grande piscine, sans oublier une vue à couper le souffle sur le Haut Atlas marocain.

Faiza Rhoul