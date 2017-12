L’achat du Château Louis XIV, près de Paris, est resté un mystère pendant longtemps. Mais le nom de l’heureux propriétaire de cette demeure qui est considérée comme la plus chère du monde (275 millions d’euros) a finalement été dévoilé par la presse anglaise. Il s’agit de Mohammed ben Salmane, le prince héritier d’Arabie Saoudite.

Ce château avait été vendu en septembre 2015 par une société française qui n’avait pas souhaité divulguer le nom de l’acheteur.

La propriété, construite en 2011 à l’ouest de Paris, a été baptisée « Château Louis XIV » en référence au « roi Soleil » qui a régné sur la France aux XVIIe et XVIIIe siècles. C’est une « petite réplique » du château de Versailles sur une surface habitable de 5000 m2, avec fontaines contrôlables par iPhone, salle de cinéma, aquarium géant, immenses jardins…

Alors que toute l’Arabie saoudite est bousculée par les décisions de Mohammed ben Salmane qui lutte contre la corruption à travers tout le pays, autorise les femmes à conduire et veut détruire toutes les idées extrémistes de l’islam, l’achat de ce château fera certainement jaser.

D’après le New York Times, Mohammed ben Salmane a acheté ce château par le biais d’intermédiaires. Et les sociétés françaises qui détiennent la propriété seraient gérées par une firme luxembourgeoise, Prestigestate SARL, qui est contrôlée par l’entreprise Eight Investment. Il se trouve que Eight Investment est « la propriété de membres de la famille royale saoudienne », toujours d’après le journal.

S.L.