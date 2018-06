L’addiction aux jeux vidéo est désormais considérée comme une maladie (OMS)

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît désormais l’addiction aux jeux vidéo comme une maladie, selon la nouvelle Classification internationale des maladies.

La classification sert de base pour établir les tendances et les statistiques sanitaires, partout dans le monde, et contient environ 55.000 codes uniques pour les traumatismes, les maladies et les causes de décès.

Pour la première fois, la Classification internationale des maladies (CIM) comporte de nouveaux chapitres tels que la médecine traditionnelle, la santé sexuelle ou encore « le trouble du jeu vidéo ».

« La CIM nous permet de comprendre tant de choses sur les facteurs de maladie et de décès et sur les mesures à prendre pour empêcher la souffrance et sauver des vies », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La nouvelle classification sera présentée à l’Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2019, pour adoption par les États membres, et entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Elle aidera les pays à planifier leur utilisation de la nouvelle version, à en établir des traductions et à former les professionnels de la santé.