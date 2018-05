Fusillade à Liège: ce que l’on sait de l’assaillant

L’auteur de la fusillade à Liège a été identifié. Il s’agit de Benjamin Herman, 36 ans, originaire de Rochefort. Selon RTBF , le mis en cause, condamné pour trafic de drogue, était en congé pénitentiaire pour quelques heures afin de se rendre à un rendez-vous de reclassement et devait rentrer lundi soir en prison. Sauf qu’il a décidé de fuir…

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK