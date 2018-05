France: un manifeste pour modifier le Coran signé par Sarkozy

Un collectif français a rédigé le manifeste «contre le nouvel antisémitisme» et provoqué la colère des musulmans de France et d’ailleurs. Cet appel a été approuvé et signé par plus de 250 personnes dont des personnalités publiques comme Philippe Val, l’ancien directeur de « Charlie Hebdo », l’ancien président Nicolas Sarkozy, l’ex-maire de Paris Bertrand Delanoë, trois anciens Premiers ministres, des représentants des différentes religions, des intellectuels et des artistes.

Ce manifeste appelle à la suppression de versets coraniques qui incitent à tuer les mécréants, dont les juifs et les chrétiens. «Nous demandons que les versets du Coran appelant au meurtre et au châtiment des juifs, des chrétiens et des incroyants soient frappés d’obsolescence par les autorités théologiques, comme le furent les incohérences de la Bible et l’antisémite catholique aboli par Vatican II, afin qu’aucun croyant ne puisse s’appuyer sur un texte sacré pour commettre un crime», peut-on lire dans le manifeste publié par Le Parisien, soulignant que l’islam de France doit ouvrir la voie.

«Nous demandons que la lutte contre cette faillite démocratique qu’est l’antisémitisme devienne cause nationale avant qu’il ne soit trop tard. Avant que la France ne soit plus la France», a-t-il ajouté.

Le manifeste a longuement défendu la pensée juive «déterminante dans l’histoire de la république pour des raisons géographiques, religieuses, philosophiques, juridiques». En parallèle, il a souligné que les Français juifs ont 25 fois plus de risques d’être agressés que leurs concitoyens musulmans, rappelant qu’onze juifs viennent «d’être assassinés – et certains torturés- parce que juifs, par des islamistes radicaux».

Les musulmans de France n’ont d’ailleurs pas hésité à critiquer cet appel qui, selon eux, est une nouvelle image de l’islamophobie.

N.M.