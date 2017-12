France: Un imam marocain expulsé pour avoir légitimé le jihad

Les faits pour lesquels il a été jugé datent de 2016 et 2017, des propos que lui et un autre imam de la même mosquée ont tenu, et qui ont « violé des principes fondamentaux de la République », a déclaré son avocat.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK